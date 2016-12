So 25.12.2016 | 07:44

- Das vernetzte Ich: Neues Denken

Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich unsere Spuren im Netz verfolgen lassen, wir verbreiten Privates und weniger Privates in den sozialen Netzwerken - aber was wir im Kopf denken, wissen nur wir - das zumindest wollen wir gerne glauben. Oder ist Gedankenlesen keine Zukunftsmusik mehr? Und wie wirkt sich das Verhältnis von Mensch und Maschine aus? Wie weit ist der Entwicklungsstand von so genannten Cyborgs, von Menschen, deren Körper dauerhauft durch künstliche Bauteile ergänzt werden?



Gedankenlesen

Vielleicht kann tatsächlich irgendwann jeder Gedanken erraten. Hirnforscher arbeiten zumindest daran, über Messtechniken und Datenverarbeitung lesbar oder - sichtbar zu machen, was zum Beispiel in meinem Kopf gerade so vor sich geht. Anna Corves hat den aktuellen Stand der Forschung erkundet.

Änderungen im Denken und Handeln

Wie sich unser Denken und Handeln verändert, wenn Computer und Maschinen uns einen großen Teil der Aufgaben abnehmen, darauf hat Oliver Soos in einem Praxistest eine Antwort gesucht, und mit zwei Kollegen ein Experiment durchgeführt.

Wie cyborg sind wir schon?

Angefangen beim Navi nehmen die Maschinen den Menschen immer mehr Arbeit ab. Allerdings könnte der Computer auch schon ein Teil von mir selbst sein - etwa als implantierter Chip. Die Idee von Mensch-Maschinen gibt es schon länger, die Entwicklung von Cyborgs ist allerdings noch nicht ganz so weit fortgeschritten - auch wenn die Digitalisierung für ein deutlich engeres Verhältnis von Mensch und Maschine gesorgt hat. Wie cyborg sind wird schon? Martin Adam fasst den aktuellen Stand zusammen.