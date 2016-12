Die selbstgestrickten Socken, der Film, den man überhaupt nicht leiden kann auf DVD, der Gutschein für ein ödes Restaurant - um noch bei den milden Ausrutschern zu bleiben: Jakob Bauer Geschenke aus Geschichte und Gegenwart zusammengetragen, die so richtig schief gingen.



Manche Geschenke wirken verheerend, aber nur selten steckt dahinter so ein raffiniert eigennütziger Plan wie bei den Griechen. Manchmal liegt es auch nur an einer völlig missratenen Planung. Aber missratene Geschenke haben auch etwas Faszinierendes an sich. Endlos kann man der Frage nachhängen: Was ging wohl im Kopf des Schenkenden vor sich?



Eindeutiger ist die Lage beim so genannten Schrott-Wichteln: Da beschenkt man sich in bester Laune in der Vorweihnachtszeit mit besonders unbeliebten, geschmacklosen oder nutzlosen Gegenständen. Möglichst originell und humoristisch soll das Geschenk sein, aber dazu gehört schon eine gehörige Portion absurder Kreativität, aber auch die befreiende Einsicht: Wenigstens hier ist es in Ordnung, wenn das Geschenk mal fürchterlich in die Hosen geht.