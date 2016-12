Abenteuer Wissenschaft

Wie abenteuerlich ist eigentlich die Wissenschaft? Um das zu klären, haben wir mit Bergsteigern, Astrophysikern und Wissenschaftlern gesprochen. Wir haben in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut und waren unterwegs auf den Spuren des deutschen Flugpioniers Otto Lilienthal. Außerdem sind wir wichtigen Fragen nachgegangen, etwa warum man Sterne am besten von Hawaii aus beobachten kann und warum das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Paprika und Gurken in der Antarktis anbaut. Hört sich erst mal kurios an, hat aber alles seinen Sinn und Nutzen.

Katharina Peters erzählt, wieso sie die erste deutsche Astronautin werden möchte und welche Frau ihr diesen Wunsch ermöglichen könnte. Thomas Gith hat das Leben unserer steinzeitlichen Vorfahren erkundet und Mathias Steinach widmet sich den Lebenden bei einem Marathonlauf in eisiger Kälte.



Die Welt ist groß, die Wissenschaft voll von kleinen und großen Abenteuern.