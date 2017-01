Die Themen aus Berlin und Brandenburg, 05.01.2017, 18:24 Uhr - Die Themen aus Berlin und Brandenburg

+++ Sicherheitskonzept der AfD +++ Holms Stasi-Akte freigegeben +++ Kritik an verzögerter Abstimmung zur Kreisgebietsreform +++ Prozess in Nauen: Kriminelle Vereinigung oder nicht? +++ Schwimmhalle in Prenzlauer Berg wiedereröffnet +++ Glätte verursacht etliche Unfälle +++ Die Stunde der Wintervögel +++